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Tam kapanma ile ilgili flaş gelişme! Ramazan Bayramı'nda 5 gün sokağa çıkma yasağı...
Tam kapanmayla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye merakla bekliyordu, belli oldu. Ramazan Bayramı'nda 5 gün tam kapanma geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Gündemde çok önemli konular var. 14 Nisan'da başlayan kısmı kapanma sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve yeni tedbirler masaya yatırılacak. İşte sokağa çıkma yasakları, tam kapanma ilgili tüm gelişmeler...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.