Tam kapanma ile ilgili flaş açıklama! 28 gün boyunca...

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN TÜRK ekranlarında Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu. Mevcut tedbirlere ek olarak uygulamalar gelip gelmeyeceği hakkında değerlendirmede bulunan Ceyhan 'Tam kapanma gelir mi?' sorusu hakkında düşüncelerini açıkladı. İşte detaylar...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programına katılarak koronavirüsle mücadelede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması şu şekilde; Vaka sayıları 65 bine çıktıktan sonra 60-65 arasında seyretti. Düşüş yanıltıcı olabilir. Günlük değerlendirmeler insanı yanıltabilir. Ortalamayı almak lazım. Neden 60 binin üzerine çıkmıyor başka faktörlere de bağlı olabilir biz 300 bin civarında test yapıyoruz ve düşük pozitif bulma oranımız var.

Bu kadar teste ancak bu kadar vaka bulabilirsiniz anlamına gelebilir. Önümüzdeki dönemde takip süresiyle vaka sayısı azalıyor mu onu göreceğiz. Kesin bir kanıya varıp yorumlar yapmak toplum üzerinde negatif hareketlere yol açabiliyor. Dikkatli değerlendirmek lazım, biraz bekleyelim.

HANDE FIRAT: TAM KAPANMA OLMASI GEREKİR Mİ?

Tam kapanmadan neyi kast ettiğimize bağlı. Bütün insanları evine sokup çıkarmayacaksak tam kapanma 28 günden az olmamak kaydıyla uygulanırsa son derece etkili olur. Birçok faktörü değerlendirdiğimizde böyle bir uygulama yapmamız mümkün görünmüyor.

İlkbaharda uygulayıp bugün uygulamadığımız birçok tedbir var. Bulaşın en çok olduğu yer ev ortamıdır ikinci sırada toplu taşıma üçüncü olarak da iş yerleri gelir. Kademeli mesai uygulandı dolayısıyla otobüslerdeki kalabalık bir nebze azalmıştı. Okullar iş yerleri kapanmıştı. Çok daha katı bir yasak vardı.

Şu an ne toplu taşıma ne de iş yerlerine yönelik bir tedbir uyguluyoruz. Esnek mesainin zorunlu hale gelmesini savunuyordum ben. Esnek mesai uygulaması özel sektörün isteğine bırakılıyor ve toplumun önemli bir kısmı yasaklardan muaf gibi duruyor.

Biz pandemi ile mücadeleyi hastalanan kişilerin hastaneye yatırılmasını hastanede yoğun bakım yatakları sağlanması gibi algıladık.

Pandemi ile mücadele vaka sayılarını azaltmak toplumu aşılamak... Pandemi ile böyle mücadele edilir. İşin tedavi tarafına daha çok ağırlık verdik.

Bundan sonra bir ikinci artış döneminin de potansiyel riski vardır. Bir dalga daha olabilir. Vaka sayılarını 20 binlere indirdik diyelim, aşılamayı istenilen rakamlara çıkaramazsak bir dönem gelir ve ani bir artışa neden olur.

Aynı olay İngiltere için de söz konusu. İngilizler erken açılırlarsa, henüz yüzde 30 aşılama oranındalar ve inanın orada da bir artış olabilir.

HİNDİSTAN VARYANTI

Daha kötü değil aslında Hintlilerin geçen hafta yoğun olduğu bir toplantıya katıldım onlarla da konuştum B117 değimiz varyant daha fazla bulaşıyor. Hintlilerin bir kısmı daha ağır seyrettiğini iddia ediyor bazıları da henüz böyle bir veri olmadığını söylüyor.