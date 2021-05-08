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Tam kapanma ile ilgili flaş açıklama! 17 günlük yasak...

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:34 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 12:34

Tam kapanma ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kısıtlamaların sona erdiği 17 Mayıs tarihinin ise çok kritik olduğunu vurgulayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Eğer biz 17 Mayıs'ta, 29 Nisan'dan önceki gibi yaşamaya devam edersek çok sürmez, birkaç hafta içerisinde bazen bu süre biraz daha uzayabilir, bir ayı bulabilir, vakaların yeniden arttığını göreceğiz, boşuna 17 gün eve kapanmış olacağız." ifadelerini kullandı.


Hacettepe Üniversitesi Tıp  Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet  Ceyhan, tam kapanma sürecinin sona erdiği 17 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların  kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkati çekti. 
 
Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan uygulamanın tam  kapanmadan ziyade bir kısıtlama önlemi olduğunu, bunun da farklı ülkelerde farklı  şekillerde uygulanabildiğini söyledi. Kısıtlamaların mutlaka faydası olacağını ancak öncesinde yaşanan iki  günlük seyahat ve nüfus göçünün belli olumsuzlukları beraberinde getireceğini  belirten Ceyhan, bu ikisinin toplam etkisinin gelecek hafta itibarıyla  görüleceğini ifade etti.
 
"Bir azalma bekliyoruz"
 
Ceyhan, kısıtlamaların etkisinin ağır basmasını ve vaka sayılarında  azalma görmeyi beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Fakat bu azalma şöyle olabilir, metropollerde nüfus oldukça azaldı,  çok sayıda insan memleketlerine, tatil yörelerine gitti. Dolayısıyla en önemli  bulaş kaynaklarından olan toplu taşıma araçlarındaki kalabalıklaşmalar olmayacak,  iş yerlerinin hepsi değilse bile en azından bir kısmı kapalı olacağı için  buralarda bir vaka azalması bekliyoruz ama özellikle İstanbul'dan giden kişilerin  virüsü yayması neticesinde Anadolu'nun diğer şehirlerinde bir artış görebiliriz  ama tabii nüfus yoğun olarak metropollerde olduğu için totalinde bir azalma  bekliyoruz."
 
Metropollerden dönenlerin yeniden buralara döneceğine de dikkati çeken  Ceyhan, iyi önlemler alınmaz, giderken yaşanan manzaralar tekrar edilirse yeniden  zarar görülebileceğini söyledi. Ceyhan, bunun kontrol altına alınmasının da  otobüslerin yarı kapasite çalışmasının ve herkesin aynı gün dolu otobüslerle  gelmesinin önlenmesiyle sağlanabileceğini söyledi.
 
"Hindistan hariç şu anda dünyadaki bütün ülkelerde üçüncü artış  dönemi bitti"
 
Prof. Dr. Ceyhan, vaka sayılarında yaşanan azalmanın ise alınan  önlemlerle alakalı olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Neden vaka sayıları 60 binlerden 25-28 binlere indi? Bunun birkaç  nedeni var. Birincisi salgınlar sırasında hiçbir önlem almasanız, hiç aşılama  yapmasanız ve hiç kısıtlama önlemleri uygulamasanız da bu dalga dümdüz yukarıya  doğru gitmez. Zaman zaman virüs engellerle karşılaşır. İşte hastalanan kişilerin  kısa süreli de olsa ortaya çıkan bağışıklıkları gibi ve yavaşlamaya başlar, bir  iniş gözlersiniz. Bu, genellikle bütün dünyada bir paralel çizgi şeklinde  ilerler. Nitekim Hindistan hariç şu anda dünyadaki bütün ülkelerde bu üçüncü  artış dönemi bitti."
 
Vaka sayılarında yaşanan azalmanın bir diğer nedeninin ise şu an  Türkiye'de hemen hemen tüm vakaların kaynağı olan İngiltere mutantının daha genç  yaş grubuna bulaşması olduğunu belirten Ceyhan, "Tabii yaş ne kadar aşağıya  inerse belirti veren vaka sayısı o kadar azalıyor, daha çok kişi belirtisiz  geçiriyor." dedi.
 
"Ne kadar azaltırsanız, kontrol altına almanız o kadar kolaylaşır"
 
Mehmet Ceyhan, kısıtlamada hedefin yerel vakayı sıfıra indirmek  olduğunu, bunun için sınırların iyi kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "5  bin vaka, benim anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanının bu kadar sürede  ulaşılabilecek hedef olarak açıkladığı bir rakam. Yoksa bizim istediğimiz  binlerin altına inmesi. Çünkü ne kadar azaltırsanız, kontrol altına almanız o  kadar kolaylaşır ama şu anda çok yüksek değerlerdeyiz. Şu anda böyle bir şey  yapamayız." dedi.
 
"Önceki gibi yaşamaya devam edersek boşuna 17 gün eve kapanmış  olacağız"
 
Kısıtlamaların sona erdiği 17 Mayıs tarihinin ise çok kritik olduğunu  vurgulayan Ceyhan, bu süreçte nasıl normalleşildiğinin ilerleyen süreci  etkileyeceğine işaret etti. Ceyhan, şunları kaydetti: "Eğer biz 17 Mayıs'ta, 29 Nisan'dan önceki gibi yaşamaya devam edersek  çok sürmez, birkaç hafta içerisinde bazen bu süre biraz daha uzayabilir, bir ayı  bulabilir, vakaların yeniden arttığını göreceğiz, boşuna 17 gün eve kapanmış  olacağız. Bunun etkisinin devamlı olabilmesi için mutlaka kademeli normalleşme  lazım. Sabırla, önce kısıtlamayı kaldıracaksınız, ondan sonra bekleyeceksiniz 1-2  hafta, sorun olmazsa diğerini... Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var.  Birincisi en riskli bölgeleri sona bırakacaksınız, otobüslerdeki kalabalıklaşma,  iş yerlerindeki temas gibi. Bir de en büyük ihtiyaç olan yerleri de yani ekonomik  açıdan en zarar görmüş, zor durumda olan esnafı da önde tutarak, en önemlisi de  çocukların eğitim hakkını gözetip okulları açacaksınız."
 
Okulları açarken diğer kısıtlamaların da devam etmesi gerektiğine  işaret eden Ceyhan, okulları açarken tüm kısıtlamaların kaldırılmasının eğitim  kurumlarını ciddi bir kaynak haline getireceğini, çünkü mutant virüsün özellikle  çocuklardan bulaştığını kaydetti.
 
Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla bu kurallara uyarak normalleşirsek azalmayı devam  ettirebiliriz ta ki nereye kadar yüzde 70-75 aşılama hedefine ulaşıncaya kadar.  Yoksa biz ne yaparsak yapalım bir dördüncü dalga görürüz zaten. Yani bütün  ülkeler bu, bizim için değil sadece ama bu dalga böyle çok az vaka artışıyla, düz  çizgiye yakın bir eğimde mi seyredecek yoksa büyük bir dağ gibi mi olacak onu  sadece alınan önlemler ve bizim ona uyum oranımız belirleyecek."
 

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