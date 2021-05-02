Tam kapanma desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte E-Devlet tam kapanma maddi destek başvurusu!

Ülke genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının ardından hükümet pek çok yeni destek paketini devreye aldı. Vatandaşa pandemi sosyal destek başvurularının yanı sıra esnafa kira desteği, gelir kaybı desteği ve ciro desteği gibi yardımlar veriliyor. Buna göre emekli ikramiyeleri 1.100 TL’ye çıkarılırken, esnafa verilen kira desteği süresi de 1 ay uzatıldı. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödendi. KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Peki, Tam kapanma desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa kira desteği başvurusu nereden yapılır? Pandemi desteği başvuru şartları ne? Gelir kaybı desteği ve ciro desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tam kapanma desteği ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet, Türkiye genelinde alınan tam kapanma kararının ardından yeni destek paketlerini açıkladı. 17 günlük tam kapanma nedeniyle işlerini azaltan, tam kapanmada çalışamayan esnafın rahat nefes almasını sağlayacak 'Tam Kapanma' destekleri pek çok kişinin gündeminde olmaya devam ediyor. Tam kapanma maddi destek başvurusu kapsamında kira desteği, pandemi desteği, gelir kaybı desteği, ciro desteği gibi paketler yer alıyor. Buna göre emekli ikramiyeleri 1.100 TL’ye çıkarılırken, esnafa verilen kira desteği süresi de 1 ay uzatıldı. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödendi. KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Bu paketlere E-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor. Peki, Tam kapanma desteği başvurusu nasıl yapılır? Esnafa kira desteği başvurusu nereden yapılır? Pandemi desteği başvuru şartları ne? Gelir kaybı desteği ve ciro desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte tam kapanma desteği ile ilgili tüm detaylar...

Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı. İşte bu programdaki detaylar:

2018 yılından beri 1.000 lira ödenen emeklilerin hesaplarına, ramazan bayramı öncesinde 100 liralık artışla 1100 lira ikramiye yatırılacak. Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik bin liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği bir ay daha devam edecek. Destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelendi. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflardan içinde bulunduğu durum nedeniyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödendi. KOSGEB vasıtasıyla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldı. Destekten salgın sebebiyle gelir kaybına uğrayan, nakit akışı bozulan ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerindeki mikro ve küçük ölçekli işletmeler yararlanacak. Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar ve filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere, 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde destekten faydalanacak. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilecek.

Kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazıyla icra-iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durdurulacak. Öte yandan iş sözleşmelerinin fesih yasağı da 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nakdi yardım da 1100 liraya çıkartılarak yeniden başlatıldı. Söz konusu nakdi yardım için 2 milyar 540 milyon liralık kaynak ayrıldı. Hükümet pandemi destekleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdi.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Salgın ve tam kapanma nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa yönelik bin liralık gelir desteğiyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteğinin süresi de bir ay daha uzatıldı. Böylece koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olan kira desteği bir ay daha devam edecek. Söz konusu destekler için yapılacak başvurular 31 Mayıs’a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.

ESNAFA GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaflara verilen 1000 TL gelir kaybı desteği için de işlemler E-Devlet üzerinden yapılacak.

ESNAFA CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU

Söz konusu destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek.

Mükellefler, söz konusu destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ilişkin verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Tebliğ kapsamındaki ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, bu tebliğ kapsamında sağlanacak ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve varsa kalan meblağ bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet'ten (www.turkiye.gov.tr) başvuruda bulunacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak. Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

PANDEMİ SOSYAL DESTEĞİ

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.