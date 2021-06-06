07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.99 EURO 10,5470 -0.03
USD 8,6420 -0.29 ALTIN 524,940 -0.39 BIST 1447 0.99 EURO 10,5450 -0.05 USD 8,6410 -0.30 ALTIN 524,930 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tam bitti derken yeniden başladı! O ilimizde karantina kararı

Salim SARIKOÇ/ARAKLI, (Trabzon), (DHA) |  06 Haziran 2021 Pazar - 20:56 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 20:56

Trabzon'un Araklı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 noktada karantina uygulaması başlatıldı.


Araklı İl Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan yazılı açıklamada salgının yayılmasını engellemek için karantina uygulamasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, Taştepe Mahallesinde 2 bina, Yeşilyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 2 noktada ve Özgür Sokakta 1 noktada covid-19 virüsünün tespit edilmesi nedeniyle hasta takibi yapılması, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla 06.06.2021 günü saat 19.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar belirtilen yerlerin karantina altına alınmasına karar verilmiştir denildi.

ETİKETLER

Trabzon Araklı koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.