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Tam açılma ile ilgili flaş karar! Ve belli oldu, Kabine'deki tek şart bu...
Tam açılma ile ilgili açıklama geldi. Kritik eşik belli oldu. Tam açılma ile ilgili çok sayıda senaryo söz konusu. Kabine'deki tek şartın ise bu olduğu bildiriliyor; 21 milyon detayı masada olacak. Eğer tamamlanırsa yaz aylarında önlemler adım adım gevşetilebilir. İşte son dakika haberinin detayları...
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 617 bin 855, ikinci doz aşı 13 milyon 110 bin 892 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 728 bin 747 olarak gerçekleşti.