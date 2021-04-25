Tam isabet vurdu! Aksungur'dan büyük başarı

Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. ????????@TUSAS_TR, @SageTubitak ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/onh2yu0xxV