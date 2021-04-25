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Tam isabet vurdu! Aksungur'dan büyük başarı

25 Nisan 2021 Pazar - 16:12 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 16:17

Aksungur SİHA 340 kilogramlık KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi vurarak büyük başarı sağladı.


Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA’nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.
 
Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

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