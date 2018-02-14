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Tam 1,5 ton! Kakaoya karıştırmışlar

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 15:17 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 15:17

Ekvador'da bir havaalanında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderilmek için hazırlanmış kolilerde toz çikolatayla karıştırılmış yaklaşık 1,5 ton kokain ele geçirildi.


Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde bulunan Guayaquil kentindeki Jose Joaquin de Olmedo Havaalanı’nın  deposunda rutin polis kontrolü sırasında toz çikolatayla karıştırılmış yaklaşık  1,5 ton kokain bulundu.
 
Polisler, üzerine organik ve el yapımı çikolata etiketi yapıştırılmış,  ihracat ürünü olarak kayda geçen 120 koli içindeki uyuşturucuya el koydu.
 
New York aktarmalı olarak Viyana'ya gideceği belirlenen 120 koliyle  bağlantılı ihracat şirketinin Ekvador'daki sorumluları ile Avusturya'da kargoyu  teslim alacak kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 
Olayla ilgili Ekvador'da henüz gözaltına alınan bulunmadığı ifade  edildi.
 
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yıl başından bu yana ele geçirilen  uyuşturucu miktarının 9 tonu bulduğu açıklandı.
 
  

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