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İtalya'da başörtülü avukat mahkeme salonundan çıkarıldı

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 1:05 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 1:08

İtalya'nın Bologna kentinde, başörtüsü takan stajyer avukat Esma Belfakir hakim tarafından mahkeme salonundan çıkarıldı.


 İtalyan basınına yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Bologna  kentindeki Bölge İdare Mahkemesinde bir duruşmaya giren Fas doğumlu stajyer  avukat, başörtüsü taktığı gerekçesiyle hakim tarafından mahkeme salonundan  çıkarıldı.
 
 Hakim Giancarlo Mozzarelli, sabah saatlerindeki duruşmaya gelen 25  yaşındaki Belfakir'den başını açmasını ya da salondan ayrılmasını istedi.  Başörtüsünü çıkarmayı reddeden Esma Belfakir, mahkeme salonundan ayrıldı.
 
İtalyan AGI Ajansına konuşan Belfakir, "Daha önce böyle bir şey başıma  gelmemişti. Bugüne kadar onlarca duruşmaya katıldım Bölge İdare Mahkemesi'nde,  hatta Danıştay'da bile kimse başörtümü çıkarmamı istemedi. Gerekçe güvenlikse,  başörtüsü yüzümü kapatmıyor yani kesinlikle tanınabilir durumdayım." dedi.
 
 Hakimin hukuk adına değil kültür adına konuştuğunu belirten Esma  Belfakir, hakimin, salondan çıktığı esnada, "Bu kültürümüze ve geleneklerimize  saygıyla alakalı." ifadelerini kullandığını aktardı.
 
 İtalyan ANSA Ajansının haberine göre ise Bologna İslam Topluluğu  Koordinatörü Yasin Lafram, mahkeme salonunda başörtüsünü yasaklayan herhangi bir  yasa bulunmadığını ve hakimin "keyfi" bir tutum sergilediğini bildirdi.
 
 Genç İtalyan Avukatlar Derneği de hakimin hareketini "kabul edilemez  ve anayasal ilkelere aykırı" olarak niteleyerek, genç stajyerle dayanışma  sergiledi.
 

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