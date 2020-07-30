Gazetevatan.com » Ekonomi » Talih kuşu kondu! Bu bölgede ev ve arsa fiyatları 10 kat arttı
Talih kuşu kondu! Bu bölgede ev ve arsa fiyatları 10 kat arttı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın kurulacağı Bursa'nın Gemlik ilçesindeki alana komşu olan kırsal Gençali Mahallesi’nde ev ve arsa fiyatlarının 10 katına kadar çıktığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hara Bölgesi’nde bulunan TSK’ya ait arazide, 18 Temmuz’da atıldı.