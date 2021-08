Talibanı anlatan en iyi 9 belgesel film!

6 Ağustos'ta Zaranj'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, 10 gün içinde tüm vilayet başkentlerinde kontrolü sağladı ve Pazar günü başkent Kabil'e ulaştı. 20 yıl sonra Kabil yeniden Taliban’ın eline geçince geçmiş dönem defterleri yeniden açıldı. Sosyal yaşantısından, liderine, yönetim uygulamalarına kadar Taliban hakkında her şey merak ediliyor.

TALİBANI ANLATAN BELGESELLER

1. This is What Winning Looks Like

“Ben Anderson” tarafından Afgan Ulusal Güvenlik Güçlerini eğitmek ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yardımcı olmak için 2013 yılında yayınlanan bir belgesel.

Belgesel, Aralık 2012'de Anderson'ın ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan ayrıldığında kontrolü ele geçirmeleri için Afgan Ulusal Ordusu ve Afgan Ulusal Polisi'ni eğitimlerini takip etmesiyle başlıyor.

Belgesel Afgan polis komutanları ve diğer yetişkin erkekler tarafından bacha bazi , afyon ve esrar gibi uyuşturucu bağımlılığı olarak adlandırılan kültürel bir uygulamanın parçası olarak yaygın cinsel istismarı ve genç erkek çocuklarının öldürülmesini ortaya çıkaran bir belge niteliğine kavuşuyor.

Çekimler sırasında, komutasındaki bir asker tarafından etkili bir Afgan komutanına suikast girişiminde bulunuldu ve polis komutanlarının tacizinden kaçmaya çalışırken dört çocuk vuruldu, üçü öldü.

2. Inside The Taliban

Afganistan'daki Taliban ve El-Kaide terör örgütleri, bölgede savaşan ABD ve NATO askerlerinin çıkarlarını çıkmaza sürüklerken, Pakistan'ın sınırları içinde de kargaşa yaratarak ülke topraklarının bir kısmını ele geçirdi.

Ekim ayının ortalarında Pakistan, ABD'nin de baskısıyla bir askeri operasyon kararı aldı. Taliban bu operasyonlara cevap vermekte gecikmedi. Pakistan güvenlik güçlerine ve halkına yapılan bir dizi saldırı sonucunda ABD, Pakistan'ın elindeki nükleer silahların güvenliğini bahane ederek Taliban ile sürdürdükleri savaşın seyrini yeniden belirlemek için bazı kritik adımlar atma kararı aldı. National Geographic bu belgeselde Afganistan ve Pakistan'da çatışmaların yaşandığı sıcak bölgelere ve Taliban kontrolü altındaki dağlara; yani "Talibanistan" olarak bilinen bölgeye girerek savaşın en hararetli karelerini belgeliyor.

3. The Land of the Taliban

Taliban rejiminin düşüşünden yirmi yıl sonra, son yabancı birliklerin Afganistan'dan ayrılmasını anlatan belgesel Afgan güvenlik güçlerinin isyancıların ilerlemesini dizginlemek için nasıl mücadele edeceklerine yönelik korkuların bahsediyor.

4. The House of War: Battling the Taliban

Ödüllü film yapımcısı Paul Yule daha önce hiç görülmemiş savaş görüntülerini kullanarak Kasım 2001’de ABD silahlı kuvvetleri, CIA, Taliban, El Kaide ve Kuzey İttifakın savaşının 10 gününü anlatıyor.

6. A Flickering truth

Pietra Brettkelly (Maori Boy Genius, MIFF 12) tarafından yönetilen A Flickering Truth, yalnızca Afganistan'ın erken dönem sinemasını değil, bir ulusun yaratıcı insanlarına kendilerini ifade etmeleri yasaklandığında neler olduğunu da araştırıyor. Brettkelly, bu kayıp arşivi aramayı baştan belgeliyor, olağanüstü keşif anlarını olduğu gibi yakalıyor ve 1900'lerin başlarına kadar uzanan daha önce hiç görülmemiş görüntüleri vurguluyor.

7. Taliban Oil

TALIBAN OIL bilinmeyen bir hikayeyi, Türkmenistan'dan Afgan toprakları üzerinden gaz taşıma ve Kuzey Afganistan'daki geniş petrol kaynakları için sondaj yapma hakları konusunda Taliban ve ABD arasındaki gizli müzakereleri araştırıyor.

8. Armadillo

Danimarka askerleri, ülkeyi Taliban'a karşı istikrara kavuşturmak için 2009'da 6 aylığına Afganistan'a gönderildi. Helman eyaletindeki Armadillo askeri üssünde konuşlanmışlar. Diğer savaş filmlerinden farklı olarak, gerçek anlaşma bu - oyuncu yok.

9. The Girls Of The Taliban

Afganistan'daki bir kız okuluna dair bir kesitler anlatılıyor. Belgesel Taliban'ın medresenin içinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde film çekerek kızlar ve aileleri ile tanışmak ve arkasındaki erkekleri sorgulama imkanı tanıyor.