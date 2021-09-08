Taliban’ın listeyi açıkladı, dünya şokta! Yeni Başbakan...

Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da yeni hükümet açıklandı. Dünyayı şoke eden gelişmelerin yaşandığı ülkeden gelen son haber de gündeme bomba gibi düştü. Taliban’ın yönetim listesinde yer alan ve Başbakan olarak açıklanan Molla Muhammed Hasan Akhund’un BM'nin terör listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Listede yer alan diğer bazı isimlerin de FBI tarafından aradığı belirtildi.

Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan 'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti. Hükümetin başında Taliban 'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abd ulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek.

FBI'IN ARADIĞI İSİM BAKAN OLDU

İkinci Taliban döneminin Başbakanı olan Akhund Birleşmiş Milletler 'in terör listesinde yer alıyor. FBI tarafından aranan Hakkani örgütünün lideri Siraceddin Hakkani de İçişleri Bakanı oldu.

Yıllardır Afganistan'da büyük saldırılar düzenleyen ve Taliban içinde bir yapılanma olan Hakkani örgütü, Taliban'ın aksine ABD tarafından 'terör örgütleri' listesine alınmıştı.

ABD BAŞKANI İLE KONULAN İLK TALİBAN ÜYESİ

Başbakan olan Akhund, 1990'lardaki Taliban iktidarı sırasında Kandahar Valisi'ydi. Baradar ise 2020'de dönemin ABD Başkanı Trump ile telefonda konuşarak, bir ABD başkanıyla konuştuğu bilinen ilk Taliban üyesi olmuştu.

2020'de ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi ise bir Taliban yöneticisinin bir ABD başkanıyla bilinen doğrudan ilk temasıydı.

Dün Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı'na Molla Muhammed Yakup, Dışişleri Bakanlığı 'na da Emir Han Muttaki getirildi.

Maliye Bakanı Molla Hidayet Bedri, Adalet Bakanı ise Abdül Hakim İshakzai olarak açıklandı. Molla Yakup, Taliban'ın kurucularından ve uzun yıllar liderliğini yapmış Molla Ömer'in oğlu.

Yakup Taliban'ın siyasi kanadının liderliğini yapmış, ABD ile geçen yıl imzalanan çekilme anlaşmasının müzakerelerinde yer almıştı.

Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden, Kültür Komisyonu Başkanı Ahmedullah Vasik, neden hiç kadın bakan olmadığı sorusuna "Bu henüz nihai Kabine değil" yanıtını verdi.

Kabinede bir Kadın Bakanlığı bulunmuyor. (Hürriyet)