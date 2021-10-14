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Taliban heyeti Türkiye'de! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 17:40 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 19:04

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban heyetiyle Türkiye'nin Afganistan'a verdiği desteği ele aldıklarını ifade ederek, "Kendileri de bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda yani kalkınma yardımları konusunda diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler." diye konuştu.


Çavuşoğlu, Taliban'ın kurduğu Afganistan geçici hükümetinde Dışişleri  Bakan Vekili olarak görev alan Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyetle yaptığı  görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.
 
Heyetin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD başta olmak üzere farklı ülke  temsilcileriyle görüştükten sonra Türkiye'ye gelme isteğini dün akşam ilettiğini  belirten Çavuşoğlu, heyette Muttaki'nin yanı sıra farklı bakanlıklardan bakan  vekili ve bakan yardımcısı vekillerinin de bulunduğunu söyledi.
 
Afganistan'daki son duruma ilişkin bilgi aldıklarını söyleyen  Çavuşoğlu, "Bu bilgileri aldıktan sonra Türkiye olarak kardeşçe düşüncelerimizi  paylaştık. Biz bugüne kadar uluslararası topluma şu andaki Taliban yönetimi ile  angajmana girmenin önemini anlatıyorduk ve şu anda uluslararası toplum, taraflı  tarafsız zaten bu pozisyonda." ifadelerini kullandı.
 
Çavuşoğlu, angajman çerçevesinde acil ihtiyaç olan insani yardımların  ulaştırılması gerektiğine vurgu yaparak, Türk Kızılayın 33 bin tonluk insani  yardım paketini Pakistan'dan temin ederek ülkeye ulaştırdığını söyledi.
 
 
Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu,  "Özellikle Afganistan’ın yurt dışındaki hesaplarını, paralarını donduran  ülkelerin de maaşların ödenmesi bakımından daha esnek davranmaları gerektiğini  söylüyorduk. Bu konuda son gelişmeler hakkında kendilerinden bilgi aldık." dedi.
 
"Ülkenin birliği ve beraberliği için kapsayıcı olmaları gerek"
 
Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunun da görüşmede ele alındığını  anlatarak, şunları söyledi:
 
"Özellikle DEAŞ'ın Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Son terör  saldırılarında camilere, havaalanına yaptığı saldırıları da gördük. Diğer  taraftan da başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulundum. Biz  Batılılar gibi üst perdeden, ders verir nitelikte, ön şartlar koşarak değil ama  önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Her şeyden önce ülkenin birliği ve  beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik. İlk  baştan beri söylüyoruz. Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan, dini gruplardan  kişilerin de yönetime dahil edilmesinin önemini bir kere daha anlattık. Özellikle  şu zor zamanlarda ülke içinde birliğin, beraberliğin tesis edilmesi bakımından  önemli."
 
Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların iş hayatına katılması konusunda  tavsiyelerin de iletildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu konunun sadece Batılıların  değil, İslam dünyasının da beklentisi olduğunu ifade etti.
 
Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın Afganistan'da 14 kız okulu  bulunduğuna dikkati çekerek, "Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında  çalışabilmesi konusunda tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. Özellikle  sağlık sektöründe kadınların tamamının işine döndüğünü de kendileri bugün  söylediler. Tabii bizim orada yaşayan vatandaşlarımız, dönmek isteyen  vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik." ifadelerini kullandı.
 
Mezar-ı Şerif ve Herat'taki Başkonsoloslukların açılması talebi  iletildi
 
"Mezarı Şerif ve Herat başkonsolosluklarımızın tekrar açılabilmesi  için beklentilerimizi dile getirdik. " diyen Çavuşoğlu, Taliban heyetinin, Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla ve bu kurumların başkanlarıyla  görüşeceklerini söyledi.
 
Çavuşoğlu şöyle devam etti:
 
"Havaalanlarının işletilmesi için, özellikle düzenli uçuşların  başlayabilmesi için güvenlik konusundaki beklentilerimizi, yani sadece bizim  değil tüm uluslararası sivil havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha  kendilerine bugün anlattık. (Taliban heyeti) Kendileri de bizden özellikle insani  yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda, ekonomi konusunda yani  kalkınma yardımları konusunda diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği,  yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler."
 
Taliban yönetimi ülkesine geri dönmek isteyenlere destek verecek
 
Heyetle görüşmede terörle mücadele ve Afgan göçmen konularını ele  aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Ayrıca göçmenler, çok sayıda Afgan göçmen,  sadece bizde değil farklı ülkelerde, komşu ülkelerde var. Bizde de belli sayıda  Afgan göçmen var, düzenli ya da düzensiz. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri  dönmek istiyor. Taliban yönetimi de eğer bunlar ülkelerine dönmek isterlerse,  gelip şu anda ülkede kalan herkes gibi, şu anda devlet kurumunda çalışan herkes  gibi ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerini de  söylediler. Ama bundan sonra ilave göç akınının olmaması konusunda da neler  yapabileceğimizi bugün kendileriyle görüştük." diye konuştu.
 
 
Manguş ile birçok alanda iş birliği konuları ele alındı
 
Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Leyla Manguş ile yaptığı görüşmeye  de değinerek, "Dışişleri Bakanı Leyla Manguş bugün bizi ziyaret etti. Kendisiyle  verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baş başa ve heyetler arası bir görüşme  gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri enine boyuna ele  aldık. Ayrıca 2. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ön  hazırlıklarını gözden geçirdik. Değişik alanlarda, enerji alanında, kıta  sahanlığı konusunda ve askeri eğitim, polislerin eğitimi, İçişleri Bakanlığından  da bir heyet gelmişti, kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek  adımları da değerlendirdik." dedi.
 
Libya'da ilerleyen süreçte seçimlerin olacağını ve bu konu hakkında  Manguş'tan bilgi aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:
 
"Libya'ya her konuda Türkiye olarak destek veriyoruz. Bu desteklerimiz  tabii ki devam edecek, Libya ile angajmanımızda da devam edecek. Özellikle halkın  beklentisi olan alanlarda, yani temel hizmetler konusunda da nasıl destek  verebileceğimizi kendilerine bir kere daha anlattık. Ayrıca enerji konusunda  elektrik ve diğer hidrokarbon konusunda imzalayacağımız mutabakat zabıtları ve iş  birliğimizi de gözden geçirdik. Sonuçta son derece samimi ve verimli bir görüşme  gerçekleştirdik bugün Libya Dışişleri Bakanıyla."

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