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Taliban, grubun içine sızmalar olduğundan şüpheleniyor

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 21:27 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 21:27

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, grubun içine sızma tehlikesine karşı Taliban komutanlarına uyarıda bulundu.


Kendisinin basında tek kare fotoğrafı bulunan Taliban lideri  Ahundzade, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban komutanlarını "saflarının içine  bakmaya, kontrol etmeye ve casusları yok etmeye" çağırdı.
 
Taliban mensuplarının, "bedenin birer uzuvları" olduğunu ifade eden  Ahundzade, "Uzuvlardan biri bozulursa tüm beden zarar görür." ifadesini kullandı.
 
Ahundzade, Taliban yetkililerinin, kendi saflarındaki mensuplarıyla  çok iyi ilgilenmesi gerektiğini belirtti.
 
Öte yandan Taliban yönetimi, geçen haftalarda, Taliban saflarını  temizleme konusunda bir komisyon kurmuş ve çalışmalarına başladıklarını  açıklamıştı.
 
Komisyonun görevinin, Taliban'ın adını kötüye kullananların gruptan  çıkartılarak cezalandırmak olduğu bildirilmişti.
 
Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılar  arttı.
 
Bu saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.
 
Öte yandan Taliban yönetimi, ülkede istikrar ve güvenliği yeniden  sağlayabileceklerinde ısrar ediyor ancak Taliban mensupları veya aşırılık yanlısı  grupların suçlandığı cinayetler de yaşanıyor.
 
Geçen hafta kendilerini Taliban olarak tanıtan silahlı kişiler,  ülkenin doğusunda bir düğünü basarak 3 kişiyi öldürmüştü. Konuyla ilgili açıklama  yapan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, söz konusu saldırının Taliban ile  ilgisinin olmadığını belirtmişti.
 

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Taliban Hibetullah Ahundzade komutan
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