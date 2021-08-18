Taliban dünyaya ilan etti: Yönetim şekli demokrasi olmayacak

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit'in dünkü basın toplantısında takınmaya çalıştığı sözde pozitif tutumun aksine söz konusu yetkili Afganistan'ın demokrasi ile değil şeriat ile yönetileceğini bir kez daha teyit etti. Söz konusu yetkili, Afganistan Hava Kuvvetleri'nin eski pilotlarına kendilerine katılmaları yolunda çağrı yaparken, Taliban Konseyi'nin ülkeyi yönetebileceğini, Heybetullah Ahunzade'nin ise muhtemelen genel lider olarak kalacağını söyledi. (Hürriyet)