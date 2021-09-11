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Taliban’dan kaçan Afgan şarkıcı dehşeti anlattı: Ölümden bile korkunç!
Taliban’ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm dünya ülkeden gelen kritik gelişmelere kilitlendi. Kabil’deki kaos devam ederken, ülkeden kaçışların ardı arkası kesilmiyor. Giyimi ve kadın haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle Taliban’ın hedefinde olan Afgan pop yıldızı Aryana Sayeed, kaçış sürecini ve başından geçenleri anlattı.
ABD'li Kim Kardashian'a benzetilen Afgan pop yıldızı 36 yaşındaki Aryana Sayeed, Kabil'den kaçısını ve orada yaşadığı son günleri AFP'ye İstanbul'daki dairesinden verdiği röportajla anlattı.