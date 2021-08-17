17 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.462 0.44 EURO 9,9050 -0.64
USD 8,4450 -0.11 ALTIN 484,700 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Taliban'dan ilk basın toplantısı! 'Başka milletten kimseye zarar verilmeyecek'

17 Ağustos 2021 Salı - 19:19 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 19:20

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada ABD dahil olmak üzere uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceklerini ve şeriat çerçevesinde kadınların haklarına saygılı olacağız dedi.


Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, Afganistan'da tüm  tarafları kapsayacak hükümet kurmak istediklerini söyledi. 
 
Mücahit, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında aralarında  kadınların da bulunduğu yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
Taliban Sözcüsü, Afganistan'da tüm tarafları kapsayacak hükümet kurmak  istediklerini ve çok yakında "İslami hükümetin" kurulacağı bir anlaşmaya  varacaklarını ifade etti.
 
Eski askeri yetkililer ve yabancı güçlerle çalışan kişiler dahil  kimseden intikam almayı planlamadıklarını, "herkesi affettiklerini" dile getiren  Mücahit, Afgan kadınlara haklarını "İslami temelde" sağlamayı taahhüt etti ve  kadınlara karşı ayrımcılık yapılmayacağını belirtti.
 
Zabibullah Mücahit, tüm medya kuruluşlarının faaliyetlerine devam  etmesini istediklerini, Afganistan'dan hiçbir ülkeye tehdidin söz konusu  olmayacağını ve ülkedeki büyükelçiliklerin tümüyle güvende olduklarını kaydetti.
 

ETİKETLER

Taliban Taliban ilk basın toplantısı Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid Şeriat kadınların haklar Taliban sözcüsü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.