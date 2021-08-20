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Taliban'dan dikkat çeken Çin açıklaması: Büyük rol oynayabilir

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 22:51 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 22:51

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi.


Çin Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Şahin, Afganistan'daki  gelişmelere ve uluslararası yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.
 
Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev  ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük  rol oynayabilir." dedi.
 
Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı Afganistan'ın  yeniden inşasında rol almaya çağıran Şahin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyaçları  olduğunu kaydetti.
 
Şahin'den uluslararası topluma Taliban'ı resmi olarak tanıma çağrısı
 
Afgan halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan  Şahin, uluslararası toplumu Taliban'ı resmi olarak tanımaya çağırdı.
 
Şahin, Taliban'ın Afganistan'daki ilerlemesinin "dayatılmış bir  yönetime karşı halk ayaklanmasını" temsil ettiğine işaret ederek, ülkeye hakim  olma hızlarının yönetimi ele almalarını meşrulaştırdığı yorumunu yaptı.
 
Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadınların özgürlüklerine dair  endişeleri de reddeden Şahin, kadınların eğitim ve çalışma haklarını  koruyacaklarını savundu.
 
Şahin, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlara da çağrıda bulunarak,  yeni yönetime fon sağlanması talebinde bulundu.
 
Öte yandan, Şahin, Afganistan'ın komşu ve bölge ülkelerine karşı  (saldırı amaçlı) kullanılmayacağını ve bunun kendilerinin menfaatine olmayacağını  sözlerine ekledi.

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Taliban Süheyl Şahin Çin
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