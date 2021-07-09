09 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.374 0.10 EURO 10,2980 -0.18
USD 8,6800 -0.15 ALTIN 503,810 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Taliban'dan ABD'ye flaş mesaj: Saldırmayacağımıza dair söz vermedik

AA |  09 Temmuz 2021 Cuma - 12:22 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 12:22

Son dakika haberine göre; Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunan Taliban heyeti, yaptığı açıklamada, Kabil'deki hükümetle ateşkesi görüştüklerini belirterek, "ABD'ye, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" dedi.


Rusya'nın başkenti Moskova'daki Taliban heyeti yaptığı açıklamada, "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik."
 

ETİKETLER

Taliban afganistan Taliban heyeti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.