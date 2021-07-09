Rusya'nın başkenti Moskova'daki Taliban heyeti yaptığı açıklamada, "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik."
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- Taliban'dan ABD'ye flaş mesaj: Saldırmayacağımıza dair söz vermedik
Taliban'dan ABD'ye flaş mesaj: Saldırmayacağımıza dair söz vermedik
AA | 09 Temmuz 2021 Cuma - 12:22 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 12:22