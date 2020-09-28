Taleplere yetişemiyorlar! Longon ve mangostanın fiyatı şaşırtıyor...

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde çoğunluğu Türkiye'de ilk kez olmak üzere birçok tropik meyve yetiştiriliyor. Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarından getirilen tropikal meyve tohumları, buradaki çiftçiler tarafından üretilerek hem Türkiye'ye hem dünyaya pazarlanıyor. Bu meyvelerden longon kilosu 280, mangostan ise 350 liradan satılıyor.

Alanya'da yeni yeni üretiminde artış gösterilen longon ve meyvelerin kraliçesi olduğu söylenen mango stan pazardaki fiyatlarıyla hem vatandaşları şaşırtıyor hem de büyük merak uyandırıyor.

Alanya'da yaklaşık 20 yıl önce çiftçinin gelir seviyesini artırmak amacıyla tropikal meyve üretimi çalışmaları başlatıldı.

Deneme ekimlerinin ardından ilk olarak avokado üretimine geçildi, onu papaya ve mango takip etti. Yapılan çalışmalar sonucu tropikal meyve üretimi yapan çiftçi sayısı artarken, günümüzde Alanya 'da avokado, papaya ve mango başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (ejder gözü), mangostan, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah, pepino kavunu, passiflora gibi birçok çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor.

Bu meyvelerin birçoğunda Alanya ve Gazipaşa'da seri üretime geçirilirken, yetiştirilen ürünler Türkiye ve dünyaya pazarlanıyor. Gazipaşa ve Alanya'da yeni yeni üretiminde artış gösterilen longon ve meyvelerin kraliçesi olduğu söylenen mangostan ise pazardaki fiyatlarıyla hem vatandaşları şaşırtıyor hem de büyük merak uyandırıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelen, tansiyonu düzenleyen longon ile antioksidan etkisi en yüksek meyve olan mangostan faydalarıyla da oldukça dikkati çekici. Özellikle mangostan, tüm vücut sağlığı için çok faydalı. Hücre yenileme hızını artırıcı, gençleştirici, kanserden ve diğer hastalıklardan koruyucu, cilt sağlığını güçlendirici ve daha pek çok olumlu, faydalı etkiyi içinde barındırıyor.

'GETİRİSİ ÇOK YÜKSEK'

Pazarda 15 yıldır tropik meyve satışı yapan Muharrem Koç (37), haftada sadece 2 gün pazarda satış yaptıklarını onun dışında genel olarak internet üzerinden tropik meyve satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Koç, tezgahında longon ve mangostanın da bulunduğunu söylerken, "Üretimi henüz çoğalmadı ama zaman içinde çoğalacağını ümit ediyoruz. Çünkü getiri olarak çok yüksek. O yüzden çiftçiler de zamanla çoğaltacaktır" dedi.

'EN ÇOK YABANCI MÜŞTERİ TALEP EDİYOR'

Bu iki meyvenin üretimlerinin birçok meyveye göre daha kolay olduğunu söyleyen Koç, sera ortamında yetiştirilmesi gerektiğini aktardı. Longonun pazarda kilosunun 280 TL'ye, mangostanın kilosunun ise 350 TL'ye satıldığını anlatan Koç, talebin yerli müşteriden çok yabancılardan geldiğini aktardı. Koç, "Talep yerli müşteride fiyat yüksek olduğu için biraz az ama zamanla üretim çoğaldığında haliyle fiyat daha uygun hale gelir, talep de çoğalır. En fazla turistler rağbet gösteriyor. Yerli müşteriler sadece yüzde 30'luk kısmı oluşturuyor" diye konuştu.