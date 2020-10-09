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Talep yok! Fiyatlar yüzde 40 düştü...
Artık uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte talep yok. Fiyatlar yüzde 40 düştü. Corona virüs salgını öğrenci şehirlerini çok büyük şekilde etkiledi. Kafe ve restoranlar kepenk indirdi, esnaf zor durumda. Bu durumun aşılması için dört gözle salgının bitmesi ve öğrencilerin okula dönmesi bekleniyor.
Küresel salgın koronavirüsle birlikte uzaktan eğitimin zorunlu bir hal alması üniversite şehirlerinde hem emlak piyasasını hem de ticari hayatı olumsuz etkiledi. Kiralık ev fiyatları yüzde 40’a varan oranda düşerken, kafe ve restoranlar da boş kaldı.