Talep resmen patladı! Yüzde 43'lük artış!

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını pek çok alışkanlığı değiştirdi. Özellikle bisiklete talep her geçen gün artıyor. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Pandemide Avrupa'da yüzde 43'lük satış patlaması oldu. Türkiye'den de mal aldılar. Şu anda aynı şey yaşanıyor dış piyasada büyük talep var" dedi. Öte yandan Bisikletliler Meclisi Başkanı Murat Pekeser ise bisiklet satışlarıyla ilgili "Geçen seneye bakarsak büyük satış yapıldı. Ancak bu kullanıma ve yollara yansımadı. Bunun sebebi trafikteki korkular olabilir" açıklamasında bulundu.

COVID-19 salgını yaşama, alışveriş yapma, boş zamanlarımızı geçirme ve hareket etme şeklimizi değiştirdi. Birçok kentteki kısıtlamalar, motorlu trafikte azalmaya ve kalabalık toplu taşıma araçlarından kaçınmak için yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih eden insanlarda artışa neden oldu.

"TALEP NORMAL DÜZEYDE"

Virüsün ilk senesi durum bu şekilde olsa da şu an taleplerin durduğunu belirten Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "Benim görüşüm talep normal düzeyde devam ediyor. Burada farklı durum var. Haftasonu yasaklar ve havaların kötü gitmesi bisiklet talebini etkiledi. Bu yüzden de geçtiğimiz sene büyüyen talep bu sene aynı etkide devam etmiyor" açıklamasında bulundu.