Talep patlaması yaşanıyor, yüzde 148 arttı! Kış tatili için en ucuz dönem ve rotalar...

Resmen talep patlaması yaşanıyor. Yüzde 148 arttı. En ucuz dönem ve en çok tercih edilen yerler tek tek açıklandı. Sezon kış turizmine dönerken birçok yerde hazırlıklar başladı. Aşılamanın hızı ve pandeminin yavaşlamasıyla talebin yeniden artış gösterdiği kış tatili için uzmanlar en ucuz dönemleri ve en çok tercih edilen rotaları açıkladı.

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yoğunluk kış aylarında yerini iç merkezlere bırakıyor. Sömestrla birlikte aileler şehirden uzaklaşıp dinlenmek ve kış aktiviteleri geçirmek için kendilerine birçok rota seçiyor.

Türkiye'nin önemli Kış Turizmi ve kayak merkezlerinden, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ 'da da yeni sezon hazırlıkları başlamışken sizler için en uygun fiyatlı kış tatilini inceledik ve en çok tercih edilen yerleri derledik.

HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, "Yaklaşık 2 yıldır yaşanan pandemi sebebiyle, kış dönemlerinde planlanan tatiller ertelendi. Bu sebeple, bu senenin daha hareketli olmasını bekliyoruz. Pandemi öncesi dönemi, yani 2019 yılı rakamlarına benzer bir talep oluşmasını bekliyoruz" dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 3 YER

Rezervasyon hareketliliğiyle ilgili 'Ekim ayı itibarıyla, termal bölgelere olan talepler arttı. Kayak oteller i için ise, Kasım ayı itibarıyla bir hareketlilik başlamasını bekliyoruz' açıklamasında bulunan Küçükyılmaz, şu anda en çok tercih edilen 3 rotanın Abant Sapanca ve Afyon olduğunu belirtti.

TATİL İÇİN EN UYGUN DÖNEM

İzole tatilin kış turizminin yoğun olduğu bölgelerde kısıtlı imkanlardan dolayı tercih olarak düşük olduğunu belirten Küçükyılmaz en uygun tatil dönemini şöyle açıkladı: "Kayak tatili için en ekonomik tarih yılbaşı ve sömestre dönemi, yani 3 Ocak - 20 Ocak tarihleri arasıdır. Termal tatiller için ise, hafta içi oldukça uygun ve kampanyalı tarihler mevcuttur."

SEYAHAT PLANLARIMIZI RAHATÇA YAPACAĞIZ

Doğa ile iç içe tatil konseptlerinin ilgi görmeye devam edeceğinin altını çizen Enuygun Wingie Grup Hurriyet.com.tr yaptığı açıklamada, "Salgınla beraber 2021’de dünya genelindeki payı yüzde 1’e düşen yurt dışı seyahatlerinin, 2022 yılında artarak yüzde 15 seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin verdiği aşı sertifikasının Avrupa ’daki birçok ülkede tanınır olması ile beraber yurt dışı seyahatlerimizin daha kolay bir hale geleceğini söyleyebiliriz" dedi.

Gruptan yapılan açıklamada, "2021 yaz sezonunda iyi bir yükseliş yakalayan Turizm sektörünün 2022 kış sezonuyla birlikte pandeminin olumsuz etkilerini telafi edecek seviyeye geleceğini öngörüyoruz. Pandemi ile mücadele çalışmalarına istikrarla devam ettiğimiz sürece 2022 yılında seyahat planlarımızı rahatça yapabilir hale geleceğiz" şeklinde ifade edildi.

YÜZDE 148'LİK ARTIŞ YAŞANIYOR

Rezervasyonlardaki artışı il il değerlendiren Wingie Grup şöyle açıkladı: "Kış turizmi otel rezervasyonlarında son dönemde bir hareketlilik söz konusu. Bir önceki aya kıyasla özellikle kayak tesislerinin ve termal otellerin bulunduğu şehirlerdeki otel rezervasyonlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Genel olarak termal otellerin rezervasyonlarında yüzde 37, kayak otelleri rezervasyonlarında ise yüzde 15’lik bir artış var. Destinasyon bazında bakıldığında ise Erciyes ’te yüzde 148’lik bir artış yaşanırken; Kartalkaya otelleri yüzde 147’lik artışla bu trendi takip ediyor. Erzurum ’da yüzde 50, termal otellerin yoğun olarak bulunduğu Afyon ve Yalova ’da yüzde 37 artış gözlemliyoruz. Kayak otellerinin yoğun olarak bulunduğu Palandöken’de yüzde 45, Uludağ’da ise yüzde 29’luk bir artış yaşanıyor. Otobüs bileti aramalarında ise Afyon, Yalova gibi termal tesislerin yoğunlukta olduğu şehirlerde otobüs bileti aramalarında yüzde 7 oranında bir artış gözlemliyoruz."

TERMAL OTELLER ÖN PLANDA

Yapılan açıklamada kış turizmi için şu an termal otellerin ön planda olduğu belirtilirken, özellikle Afyon ve Yalova'nın en çok tercih edilen şehirler arasında olduğu ifade edildi.

Yurt dışı kayak bölgeleri uçak bileti satışlarında da hareketliliği belirten Grup, "Havaların günden güne soğuması ile kış mevsimine tam olarak giriş yapacağımız dönemde kayak tatili trendinde de artış yaşanacağını öngörüyoruz. Otel rezervasyonlarında yaşanan artışa istinaden bu kış Erciyes ve Kartalkaya’nın kayak tatili için en çok tercih edilen şehirler arasında olacağını söyleyebiliriz" ifadesinde bulundu.

EN UCUZ ROTA KARS

Uludağ, Palandöken gibi destinasyonların kalabalık olacağı düşüncesinin Erciyes ve Kartalkaya gibi daha az yoğunluktaki destinasyonlara yönelttiği belirtilirken en ucuz dönemle ilgili şu şekilde açıklama yapıldı: