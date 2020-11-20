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Talep patladı kilosu 130 lira! 60 yıldır kullanılmayan mağarada üretime başlanıyor...
Karaman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.