Talep arttı! Alman turistler güvenli tatil için Türkiye'ye geliyor

Almanya’nın en çok turist gönderdiği ülkelerden Türkiye, ‘güvenli tatil’ ile tüm turistlere hazır. Almanya’dan turist getiren tur operatörleri artan sayıda talep olduğunu belirtiyor.

Muğla, Dünyada Kovid-19 sürecinde normalleşmeyle adımlarıyla birlikte ‘güvenli turizm’in merkezi olan Türkiye, artan sayıda yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli pazarları olan İngiltere ve Rusya ’nın ardından Almanya kapıları da açıldı. Almanya, önceki gün yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ’nın yayınladığı açıklamayla, Aydın İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

Özellikle turizmcilerin merakla beklediği karar, iki ülke vatandaşları tarafından sevinçle karşılandı. Almanya’dan Türkiye’ye turist getiren tur operatörleri, önceki gün açıklanan kararla birlikte talep artışının gözlenmeye başladığını vurguladı. Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

‘Kapasiteler artar’

Türkiye’ye 2019’da 1.7 milyon turist getiren Meeting Point Türkiye CEO ’su Kamil Özil, kararın tüm turizm paydaşları tarafından beklendiğini, bu nedenle hazırlıkların önceden yapıldığını söyledi. Özil, “Charter operasyonları net değil ama talebe göre yakın zamanda şekillenmeye başlar. Temmuz başından bu yana Almanya’dan başlayan seferlerle turist getiriyorduk. Paket turlarla; uçak ve otel rezervasyonlarıyla. Uçak şirketleri kapasitelerini artıracaklardır. İlave seferler eklenir. Türkiye paket turizmin ve resort turizminin Almanlar için vazgeçilmez bölgelerinden. Biz 2019’da 1 milyonun üzerinde Alman turist getirmiştik. 2020 Mart ayına 180 bin turist getirdik. Yılı 350 - 400 bin seviyesinde kapatabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

‘Antalya lider’

Milliyet'ten Duygu Erdoğan 'ın haber ine göre Bentour Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati ise 2019’da Türkiye’ye 170 bin turist getirdiklerini hatırlatırken, bu yılki büyük büyüme hedeflerine Kovid-19 darbesi geldiğini söyledi. Seyahat uyarısının kısmen kaldırılmasının çok umut verici olduğunu vurgulayan Göktaş Rosati, “Biz zaten seyahat uyarısı olmasına rağmen 8 hafta önce operasyonlara başlamıştık. Çünkü bu bir yasak değil. Gitmek isteyenleri, otel açıksa, uçak uçuyorsa paket turlarla sorunsuz çalıştık. Türk kökenli bir operatör olarak iyi ve kötü gününde Türkiye destinasyonunun arkasındayız. Bu haber de bizi çok sevindirdi. Bizim en önemli partnerimiz SunExpress . Hem onun, hem de uçan tüm firmaların kapasitelerini artıracağını düşünüyoruz. Artan talebi şimdiden gözlemlemeye başladık” diye konuştu. Songül Göktaş Rosati, Almanya’dan en çok İspanya ve İtalya ’ya ardından ise Türkiye’ye gelişler olduğunu; burada ise en çok Antalya’nın tercih edildiğini söyledi.

En üst seviyede tedbir alındı

Seyahat kısıtlamasının kısmen kaldırıldığı belirtilen açıklamada; Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartına dikkat çekilirken, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’, Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın öncülüğünde, Sağlık , Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandı.

Türkiye, turizmin pandemi döneminde en tedbirli koşullarda yapılması için dünyada en erken adım atan ülke oldu. Uluslararası sertifikasyon firmalarınca üst kriterlere göre verilen belgeler, aylık denetimler ve gizli misafir uygulamalarıyla sık sık kontrol ediliyor.

Bu kapsamda konaklama tesisleri, yeme-içme tesisleri, tur ve transfer araçları ile havaalanlarında en iyi hijyen ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Otele girişten şezlong konumlarına, havalandırmadan odaların dolu - boş kalma süresine kadar misafir ve çalışan sağlığına yönelik onlarca başlıkta tedbirler sağlanıyor.

Kriterlere sıkı sıkıya uyuluyor

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı , ‘güvenli turizm’ konusunda uygulanan sertifikasyon sistemi ve bu sistem kapsamında konulan kriterlere sıkı şekilde uyulmasının Türkiye’yi turizmde bu sevindirici noktaya getirdiğini söyledi. Almanya’nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, “Almanya’nın Türkiye’nin 4 iline seyahat uyarısını kaldırması son derece önemli bir gelişme. Güvenli turizm konusunda kuralları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, “Almanya, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla ilgili aldığı önlemleri gördü. 31 Ağustos’u beklemeden 4 Ağustos’ta bu kararı açıkladılar. Rusya’nın ardından Almanya’nın da seyahat uyarısını kaldırması önemli bir gelişme. İkinci büyük pazarımız konumundaki Almanya’dan yeniden misafirlerimizin gelecek olması bizim için sevindirici bir haber” diye konuştu.

Ortalama harcama 851 $ hesaplandı