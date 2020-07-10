Takvim belli oldu! Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? MEB ücretli öğretmen alımı tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açacak. MEB, Destekleme kursları için öğretmen başvuruları ile ücretli öğretmen başvuruları ile ilgili takvimi de açıkladı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte MEB Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ücretli öğretmen alımı tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 ders yılı sonunda 11'inci sınıftan 12'nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursu açacak. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte MEB Destekleme ve yetiştirme kursu (DYK) ücretli öğretmen alımı tarihleri...

MEB'TEN YAZ DÖNEMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Temmuz ile 28 Ağustos arasında 11. sınıftan 12. sınıfa geçenler ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursu açacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il ve ilçe müdürlüklerine Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili yazı gönderdi. Yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'ne göre; 2019-2020 Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ve 2019-2020 ders yılı sonunda 11 inci sınıftan 12 nci sınıfa geçen istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz - 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları yaz dönemi iş takvimine göre kurs merkezi başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince 07-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında onaylanacak. Kurs programının il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmasının ardından 3- 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvuruları alınacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Destekleme kursları için öğretmen başvuruları ile ücretli öğretmen başvuruları ise 10-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak.

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan iş takvimine göre 4- 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, Destekleme ve Yetiştirme kurslarında dersler başlayacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları 5- 28 Ağustos 2020 Cuma günü tamamlanacak.