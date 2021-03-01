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Takvim belli oldu! Bakan Varank paylaştı

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:19 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.


 Bakan Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de  kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında  desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.
 
 Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların  detaylarını aktaran Varank, "Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret  açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları,  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz." ifadesini  kullandı.
 
 İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine",  "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7  alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919  ürün ve yenilikçi alan belirlendi.
 
 Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyeli, ürün  karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri  bağlantıları gibi temel kriterler dikkate alındı.
 
 Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye  desteği, KDV istisnası, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de  aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.
 
4 çağrıya çıkılacak
 
Program kapsamında 2021'de 4 çağrıya çıkılması planlandı. Ulaşım  araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründeki yatırımlara  ilişkin mart-nisan döneminde "Mobilite Çağrısı" açılacak.
  
Mayıs-haziran döneminde çıkılacak "Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı"  ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik  yatırımlar desteklenecek.
 
 Program çerçevesinde "Dijital Dönüşüm" çağrısına temmuz-ağustos  döneminde, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısına da eylül-ekim döneminde  çıkılacak.
 
"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" hakkında detaylı bilgilere  "www.hamle.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
 
Makine sektöründe 2 milyar liralık yatırım desteklenmişti
  
Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2  milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi  yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.
 
Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Öncelikli  Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile program  kapsamında 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin  artırılması için destek verilecek ürünlerin listeleri ilan edilmişti.
 
 

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