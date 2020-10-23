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Taksiyi vermeyen babasını bıçaklayarak öldürdü

DHA |  23 Ekim 2020 Cuma - 10:35 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 10:35

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Egemen Şensoy (26), taksiyi kendisine vermeyen babası Mehmet Şensoy'u (50), bıçaklayarak öldürdü.


Egemen Şensoy, taksicilik yapan babasından taksiyi kendisine vermesini istedi. Babası kabul etmeyince tartışma çıktı. Egemen Şensoy, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını bıçakladı.
 
Olay, Güney Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Egemen Şensoy, iddiaya göre ilçede taksicilik yapan babası Mehmet Şensoy'dan taksiyi kendisine vermesini istedi. Babası kabul etmeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Egemen Şensoy, mutfaktan aldığı bıçakla, babasını bıçakladı.
 
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Şensoy’u ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Mehmet Şensoy, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
 
Olayın ardından Egemen Şensoy, polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
 

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Zonguldak Taksi cinayet
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