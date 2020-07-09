Taksitle kurbanlık alınır mı? Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? Diyanet'in açıklaması!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla kurbanlık ile ilgili sorulara da arttı. Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen kurbanlık, yardımlaşma ve danışmanın da önemli bir göstergesidir. Peki, Taksitle kurbanlık alınır mı, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Taksitle kurbanlık alınır mı, Kredi kartıyla kurbanlık alınır mı? soruları arttı. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade eder. 31 Temmuz'da Kurban Bayramı heyecanı yaşayacak Müslümanların kurban ile ilgili merak ettikleri sorulara Diyanet’in verdiği cevaplar…

TAKSİTLE KURBAN ALINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın fetva sayfasında Taksit ve Kredi kartı ile ilgili Kurbanlık kesimine yönelik bilgiler yer alıyor.

Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

KREDİ KARTI İLE KURBANLIK ALINIR MI?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.