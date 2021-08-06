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Taksit ödemeleri durduruluyor! Resmen açıklandı, ödeme yapanlar...

06 Ağustos 2021 Cuma - 13:22 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 13:33

Taksit ödemeleri durdurulacak. Detaylar tek tek açıklandı. Yeni yol haritası belirlendi. Faizsiz konut şirketleri ile ilgili TMSF'den duyuru yapıldı. Tasfiyesine karar verilen şirketlerde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulacak. Bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacak. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyecek. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacak.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı  yeterli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından  tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol  haritasını belirledi. 
 
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, tasfiyesine karar verilen 21  tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını  sürdürüyor.
 
Fon kurulunun 28 Temmuz'da aldığı kararla oluşturulan tasfiye  komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin  menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları  çerçevesinde harekete geçti. Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve  yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek  şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık  durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı.
 
Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman  şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor:
 
"Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar  ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin  tespiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti.  Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun  hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek  şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin  her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri."
 
Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek
 
TMSF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
 "Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye  bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya  çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra  cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır. Bu süreçte;  şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama,  Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin  yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106’ncı maddesi kapsamında,  hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 tarihi  itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.
 
Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin,  sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra  yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye  çağrılacaklardır. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli  borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili  şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir.  Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri  başlatılacaktır."
 
TMSF tarafından oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet  siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek.

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