Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi Taksim yine en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Çok sayıda kişi yılbaşını kutlamak için Taksim'e geldi. 2018 yılının ilk saniyelerinde Taksim Meydanı’nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların geri sayımı ve yeni yıla girildiği sırada İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisi görüntülendi.
Taksim Meydanı'nda yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi
İHA | 01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:53 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:55