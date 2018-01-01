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Taksim Meydanı'nda yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi

İHA |  01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:53 | Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:55

Taksim Meydanı yeni yıla girdiği anlarda havadan görüntülendi. Vatandaşların coşkusu ve İstanbul Boğazı'ndaki muhteşem manzara mest etti.


Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi Taksim yine en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Çok sayıda kişi yılbaşını kutlamak için Taksim'e geldi. 2018 yılının ilk saniyelerinde Taksim Meydanı’nı dolduran kalabalık havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların geri sayımı ve yeni yıla girildiği sırada İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisi görüntülendi.
 
 
 

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Taksim Meydanı yılbaşı kutlaması
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