ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Taksim Meydanı böyle olacak! Yarışma sonuçlandı

Taksim Meydanı böyle olacak! Yarışma sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı tasarımları için istanbulsenin.org üzerinden düzenlenen oylama tamamlandı. Taksim Meydanı için en fazla oyu seyir köprüsünün de yer aldığı 15 numaralı proje kazandı.

Taksim Meydanı böyle olacak! Yarışma sonuçlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri sundu, İstanbullular Taksim'de görmek istediği çehreyi seçti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.