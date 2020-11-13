Gazetevatan.com » Gündem » Taksim Meydanı böyle olacak! Yarışma sonuçlandı
Taksim Meydanı böyle olacak! Yarışma sonuçlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim Meydanı tasarımları için istanbulsenin.org üzerinden düzenlenen oylama tamamlandı. Taksim Meydanı için en fazla oyu seyir köprüsünün de yer aldığı 15 numaralı proje kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri sundu, İstanbullular Taksim'de görmek istediği çehreyi seçti.