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Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Seferler durduruldu

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL (DHA) |  21 Mayıs 2021 Cuma - 13:19 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 13:25

Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu.


Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
 
 

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Taksim Metro intihar
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