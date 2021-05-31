Taksim istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul'dan flaş açıklama

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.
#MetroDuyuru #M2 #F1İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 31, 2021