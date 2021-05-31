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Taksim istasyonu kapatıldı! Metro İstanbul'dan flaş açıklama

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:22 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:25

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.


İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama:
 
İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.
 
 
 

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