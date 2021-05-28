Taksim'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört yıl önce temeli atılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için, dört yıl önce temeli atılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'ne geldi.

ERDOĞAN 27 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmış, Taksim Camii'nin yerini işaret etmişti.

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu.

Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı’nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.