Taksim'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için, dört yıl önce temeli atılan ve 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camii'ne geldi.
ERDOĞAN 27 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ
27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmış, Taksim Camii'nin yerini işaret etmişti.
Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu.
Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı’nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.
HALISI DEVE TÜYÜ RENGİ
Taksim’e yapılan cami için Manisa’da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi. Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma’ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin “Şüphesiz, mescitler yalnız Allah’ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız.” şeklindeki Türkçe meali yazıldı.
4 GİRİŞ KAPISI BULUNUYOR
Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.
Isparta'dan Taksim'de yapılan camiye 25 ton gül suyu
Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı. Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.