Taksim'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Bir eserimiz daha yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı ile birlikte açılışı yapılacak olan Taksim Camii'ne geldi. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz kardeşlerim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamızın mübarek olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize Hamdü senalar ediyorum.
Taksim Camimizin İstanbulumuz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Mimarından sanatçısına işçisine kadar herkesi selamlarımı sunuyorum. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe, Buralarda çok dolaştık, Taksim Camii bizim dünyamızda çok farklı bir yere sahipti.
O günlerden bugünlere kimler geldi kimler geçti.Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı'nın kesişiminde bulunan camimizden nidalar inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır.
Mühendislik yöntemiyle ülkemizde ve dünyada sayılı eserler arasında bulunan camimiz yerini şimdiden almıştır. Dijital kütüphanesi ve sergi alanlarıyla Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır.
Camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum.
Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.
Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.
Merhum Demirel'in 1979 yılında karar ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmişti. Neler çekti burası ya! Rahmetli Özal döneminde cami inşa edilmesi dile getirilse de şartlar uygun olmadığı için yapılamamıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerden biri de bu caminin yapılmasıydı ancak 28 Şubat süreci nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te bu projeyi tekrar yapmak istediğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk.
2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum.
Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.
ERDOĞAN 27 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ
27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmış, Taksim Camii'nin yerini işaret etmişti.
Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu.
Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı’nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.
HALISI DEVE TÜYÜ RENGİ
Taksim’e yapılan cami için Manisa’da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi. Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma’ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin “Şüphesiz, mescitler yalnız Allah’ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız.” şeklindeki Türkçe meali yazıldı.
4 GİRİŞ KAPISI BULUNUYOR
Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.
Isparta'dan Taksim'de yapılan camiye 25 ton gül suyu
Isparta Belediyesi tarafından Taksim Cami ve çevresine 25 ton gül suyu sıkıldı. Isparta'dan gül suyu getirdiklerini söyleyen Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Cami'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Cami'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Cami'nin açılışında yer almak istedik. Şuan ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız" dedi.
Namaz kılmak isteyenler meydanı doldurdu
Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Taksim Meydanı'nı namaz kılmak isteyenler doldurdu
Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00'da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak.