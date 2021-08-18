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Taksim'de Fransa ile davalık oldular

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:01 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 9:01

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi’ndeki Fransız Başkonsolosluğu ve Kültür Merkezi binasındaki kafenin işletmecileri, başkonsolosluğun zorla tahliye kararını yargıya taşıdı. İşletmenin avukatı, tahliyenin Fransız demokrasisiyle bağdaşmadığını vurguladı.


Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Fransız Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi binası içindeki alanda faaliyet gösteren kafenin işletmecileri, başkonsolosluğun zorla tahliye kararına isyan etti. Kafe sahipleri, kendilerini haksız yere çıkarmak isteyen konsolosluğa tazminat davası açarken, Başkonsolos ve diğer yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladılar.
 
Müvekkillerinin bina içerisindeki 352 metrekarelik alanın kiralanması konusunda Büyükelçilik ile kira sözleşmesi imzaladıklarını ve bu alanı kafe/bistro olarak işlettiklerini belirten avukat Cem Murat Sofuoğlu, “1 Ağustos tarihinde müvekkilimin işyerine girişi engellendi. Konsolosluğun bu eylemi TCK kapsamında suç teşkil etmekte. Kira sözleşmesine göre zilyetliğine kiracı sıfatıyla kullanım hakkına sahip olan müvekkilin konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, özel hayatının gizliliği ihlal edilmiştir” diye konuştu. Sofuoğlu, “Bu muamele demokrarisi ile övünen Fransa’nın hukuku ne denli ayaklar altına aldığının açıkça göstergesidir” dedi.  
 

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