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Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı

Hasan YILDIRIM-İSTANBUL (DHA) |  20 Ağustos 2021 Cuma - 20:46 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 20:46

Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.


Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
 

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Taksim bina İhbar
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