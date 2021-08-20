Ekipleri alev alev yanan cephedeki yangına müdahale etti. Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Öte yandan cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
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Taksim'de binanın cephesi alev alev yandı
Hasan YILDIRIM-İSTANBUL (DHA) | 20 Ağustos 2021 Cuma - 20:46 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 20:46