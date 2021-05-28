Taksim'de yapımına 2017 yılında yapımına başlanan camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide pek çok açıdan ilkleri bünyesinde barındırıyor. Pek çok kişi bu tarihi günde Taksim Camii mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın kariyerini jmerak ediyor. Peki, Taksim Camii mimarları Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman kimdir? İşte Taksim Camii mimarları hayatı, eserleri ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Yapımına 4 yıl önce başlanan Taksim Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla açılıyor. 2017 yılında yapımına başlanan camii yarım asırlık hayalin ürünü. Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri değerlendirilen Taksim Camii'nin Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturuyor. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen Taksim Camii'nin mimarları merak ediliyor. Peki, Taksim Camii mimarları kimdir? Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman kimdir? Taksim Camii mimarları Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın hikayesi...

MİMAR ŞEFİK BİRKİYE KİMDİR?

1954 senesinde Ankara ’da dünyaya gelen Şefik Birkiye, asken Orduludur. Babasının adı Mahmut Birkiye ve annesi de Şefika Birkiye’dir. Şafak ve Şule adında 2 kız kardeşi olan Birkiye, küçük yaşlardan itibaren diplomat olarak görev yapan babasının ardından seyahatlere başladı.

1972 yılında üniversite eğitimini Belçika’da gördü. 1978 yılında da Brüksel’deki La Combre mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini de 1981 yılında tamamlayan Birkiye aynı zamanda bir Belçika vatandaşıdır.

Dünyadaki eserleri arasında Monako Prensi Rainer için dev bir otel, Kahire ’de üç gökdelen, Rusya ’da iki ve Polonya ’da bir otel sayılabilir. Nil nehri turizmde öne çıkınca bir çok gemi-otel projelerinde yer almıştır.

Son yıllarda Ahmet Çalık’ın Haydarpaşa Kentsel Dönüşüm, Şan City ve Kuzey İstanbul Tasarısı gibi ‘bombastik’ projelerinin mimarlığını yürüten Birkiye, AOÇ’nin projesini de yürüttü.

1979 yılında Belçika’da Vizzion Architects adlı mimarlık ofisini kurdu. Ofiste 10 ortak dahil olmak üzere 100 mimar çalıştı. 1997 yılında mimari anlamda daha küresel bir yaklaşım gösteren Birkiye, projelere doğrudan katılım sağlayabilme adına Vizzion Europe’yu kurdu. 2006 senesinde ise ortaklarından ayrıldı.

Felsefe’ye olan düşkünlüğü ile de tanınan Birkiye, yapımına 2012 senesinde başlanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı oldu. 2017 senesinde de İstanbul’un Taksim Meydanına yapılan Taksim Camii’nin mimarlarından birisi olarak tarihteki yerini aldı.

SELİM DALAMAN KİMDİR?

Selim Dalaman Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü master programını 1994 yılında bitidir. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık doktora programından mezun oldu. Umo Mimarlık ve Çalık Holding'te yöneticilik yaptı. Vizzion Europe Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Genel Müdürü veŞirket ortağı olarak devam ediyor.

2017 yılında yapımına başlanan İstanbul Taksim meydanına yapılan caminin de Şefik Birkiye ve Dr. Mimar Selim Dalaman mimarı oldu.