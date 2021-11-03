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Takside skandal görüntüler! Seyir halindeyken açıp izledi

Murat SOLAK, Uğur ŞAHİN / İSTANBUL,(DHA)  |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:53

İstanbul'da taksilere yönelik denetimler kazaya davetiye çıkaran görüntüleri değiştirmeye yetmedi. Esenyurt'ta bir taksi sürücüsü, direksiyon başında at yarışı izledi. Bir başka görüntüde ise Beşiktaş'ta taksiye alınan fazla yolcular cep telefonu kameralarına yansıdı.


İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beşiktaş'ta kameralara yansıyan ilginç görüntülerde yaşanan olaylar denetimlere rağmen manzaranın değişmediğini gösterdi.
 
Esenyurt'ta, taksiye yolcu alan şoför, taksisinde çocukların olmasına rağmen yoğun trafikte cep telefonundan at yarışı izledi.
 
 
Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek kendisini, yolcusunu ve diğer sürücüleri tehlikeye attığı o anlar ise müşterisi tarafından saniye saniye görüntülendi. Taksicinin maskesini de aynaya astığı görüldü. 
 
 
Beşiktaş Dolmabahçe'de cep telefonu kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde ise bir taksinin fazla yolcu aldığı görüldü. Takside yolcular üst üste binerken bazı yolcuların kafalarını camdan çıkardıkları görüldü. 

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