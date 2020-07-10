Takside özel kabinle Corona virüse savaş açtı

İlk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde, sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi geliştirildi. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece, klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabildiğinden, 0,10 mikron boyuta sahip Kovid-19 virüsünün de geçişine engel oluyor. Üzerindeki aktif karbon ve organik katmanlar sayesinde de alerjen ve mikroorganizmaların geçiş riskini minimize ediyor.

BiTaksi'nin online ödeme seçeneği ile teması sıfıra indirdiği sistem ile kullanıcılar, BiTaksi ana ekranındaki, 'Kabinli’ seçeneği üzerinden 'BiTaksi Gönder'e tıkladıklarında en yakındaki Kabinli Egea ile seyahat edebilecek.

Toplumsal Fayda Sağlayacak

Yeni normale geçiş sürecinde halkın endişesine kulak verdiklerinin altını çizen BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı “BiTaksi olarak, 2013 yılından bu yana taksi sürücüleri ve yolcuları bir araya getiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 35 milyon yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık.eni normale geçiş sürecinde halkımızın endişesi halen devam ederken, yolculuk yapmaktan çekinen pek çok kişi var. Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde toplumsal fayda sağlayacağına inandığımız Kabinli Taksi projemizi hayata geçirmek için Fiat ile bir araya geldik. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor” dedi.

Türkiye’de bu tür kabine duyan ihtiyaç duyan araç sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecek. Kabinin montaj dahil fiyatı 2 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor.