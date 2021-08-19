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Takside gasp dehşeti! Cep telefonunu düşürünce...

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA  |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 18:32 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 18:32

Üsküdar'da taksici, aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi. Gasp dehşeti taksideki kameraya yansırken gaspçı düşürdüğü cep telefonundaki fotoğraftan yola çıkılarak yakalandı.


Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi.  Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı.  Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.
 
Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı. Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı.  Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Üsküdar taksi fotoğraf
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