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Taksiciyle müşteri tekme tokat birbirine girdi! Güçlükle ayırabildiler

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 10:42

İstanbul Esenyurt'ta, taksi şoförüyle müşterisi tekme tokat kavga etti. Etraftakilerin güçlükle ayırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, geçen cumartesi akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir ara sokakta yaşandı. Taksi şoförü ile müşterisi aracın içinde tartışmaya başladı.
 
İkili taksiden inip, yumruklaştı. Taksiciyle yolcusunun kavgasını, çevredekiler güçlükle ayırdı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
 
 

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