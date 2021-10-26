Taksiciler yolcu almayıp akıl veriyor! 'Metrobüse binin'

İstanbul Gönüllüleri Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlardan taksicilerle ilgili yaşadıkları anların yazılması istenildi.
Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; vatandaşlar, boş geçen taksilerin kendilerini almamasından yakınırken duranların da güzergâhı kısa bulup almadığını ifade etti. Trafiğin yoğun olduğunu söyleyip yolcuyu almayanlar ise toplu taşımaya yönlendirerek daha kısa sürede gidebileceğini söylüyor. Vatandaşlar, taksicilerle ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı:
A.K: Önceki akşam Kadıköy’den Ulus’a gitmek için taksiye bindim. Köprüye yaklaştığımızda taksici trafiğin çok yoğun olduğunu bahane edip Altunizade’de metrobüse binmemi önerdi.
S.İ: Taksi çevirdim ve gideceğim yeri söyledim. Abla ya ben oraya gidemem diyerek indirdi.
S.B: Harbiye’den Yenikapı İDO’ya gitmek için on iki taksi çevirdim. Hiçbiri almadı o tarafa trafiğe gidemezlermiş. Metroya binersem daha kolay olurmuş. Bir de akıl veriyor. Bavullarla kucakta çocukla metroya bin dedi vicdansızlar.
U.A: Özellikle mesai saatlerinde boş taksi bulmak gerçekten eziyet oluyor. Onun haricinde boş olduğunu görüp binmeye çalıştığımda “Karşıya müşteri bekliyorum” deyip geri çevrildiğim de oldu.
İ.A: iki kadın tiyatroya geç kalmıştık. Kadıköy meydandan Moda’ya çıkmak istedik. “Bu trafikte çıkamam” dedi. Polise söyledik. O bizi taksiye bindirdi ama taksici ilk sokağa dönüşte bizi indirdi.
Yeni teklifte 6 bin TL maaş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi teklifi bu hafta onuncu kez UKOME gündemine gelecek. Yeni taksi sisteminde şoförler, maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil aylık net 6 bin 622 TL maaş alacak. Ayrıca yolcuya da puanlama sistemiyle şoförü değerlendirme hakkı verilecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, “Şoförler kesinlikle inanmıyor. Bu rakamlar inanılacak gibi değil” dedi.