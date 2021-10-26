Taksiciler yolcu almayıp akıl veriyor! 'Metrobüse binin'

İstanbul Gönüllüleri’nin çağrısıyla taksi yolculuklarında yaşadıkları olumsuzlukları paylaşan İstanbullular, ‘Karşının taksisiyim’ diye araçlara alınmadıklarını, polis yardımıyla bindikleri taksiden de polisten uzaklaşır uzaklaşmaz zorla indirildiklerini anlattı. Vatandaşlar, güzergâh beğenmeyip almayan taksicilerin metrobüs ya da metro önerisi yapmasından yakındı.

İstanbul Gönüllüleri Twitter hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlardan taksicilerle ilgili yaşadıkları anların yazılması istenildi.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; vatandaşlar, boş geçen taksilerin kendilerini almamasından yakınırken duranların da güzergâhı kısa bulup almadığını ifade etti. Trafiğin yoğun olduğunu söyleyip yolcuyu almayanlar ise toplu taşımaya yönlendirerek daha kısa sürede gidebileceğini söylüyor. Vatandaşlar, taksicilerle ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı:

A.K: Önceki akşam Kadıköy’den Ulus’a gitmek için taksiye bindim. Köprüye yaklaştığımızda taksici trafiğin çok yoğun olduğunu bahane edip Altunizade’de metrobüse binmemi önerdi.

S.İ: Taksi çevirdim ve gideceğim yeri söyledim. Abla ya ben oraya gidemem diyerek indirdi.

S.B: Harbiye ’den Yenikapı İDO’ya gitmek için on iki taksi çevirdim. Hiçbiri almadı o tarafa trafiğe gidemezlermiş. Metroya binersem daha kolay olurmuş. Bir de akıl veriyor. Bavullarla kucakta çocukla metroya bin dedi vicdansızlar.

U.A: Özellikle mesai saatlerinde boş taksi bulmak gerçekten eziyet oluyor. Onun haricinde boş olduğunu görüp binmeye çalıştığımda “Karşıya müşteri bekliyorum” deyip geri çevrildiğim de oldu.

İ.A: iki kadın tiyatroya geç kalmıştık. Kadıköy meydandan Moda ’ya çıkmak istedik. “Bu trafikte çıkamam” dedi. Polise söyledik. O bizi taksiye bindirdi ama taksici ilk sokağa dönüşte bizi indirdi.

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