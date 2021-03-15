Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, ticari taksi sürücüleri ile bir müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinde taksiye binen R.P., ineceği yere gelince iddiaya göre, parasını ödemeyeceğini söyledi.

Müşteri R.P. ile Ş.E., arasında tartışma çıktı. Ş.E.'nin taksici arkadaşı S.E.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.P., yanında bulunan bıçakla taksi sürücüleri Ş.E. ve S.E.'yi yaraladı.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, kavgada yaralanan Ş.E., ve S.E.'yi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taksicileri bıçakla yaralayan R.P. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.