15 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.555 -0.12 EURO 9,0120 -0.47
USD 7,5490 -0.23 ALTIN 419,920 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Taksiciler ve müşteri arasında bıçaklı kavga! 2 kişi yaralandı

DHA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 19:10

Adıyaman'da, ticari taksi sürücüleri ile bir müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.


Kavga, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinde taksiye binen R.P., ineceği yere gelince iddiaya göre, parasını ödemeyeceğini söyledi.
 
Müşteri R.P. ile Ş.E., arasında tartışma çıktı. Ş.E.'nin taksici arkadaşı S.E.'nin de katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.P., yanında bulunan bıçakla taksi sürücüleri Ş.E. ve S.E.'yi yaraladı.
 
9ae0824eca41236e0c28c50e6bbcd06e.jpg (600×337)
 
İhbarla olay yerine gelen ekipler, kavgada yaralanan Ş.E., ve S.E.'yi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taksicileri bıçakla yaralayan R.P. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 
40dbac410c9c681058e2445de1c10034.jpg (600×338)

ETİKETLER

Adıyaman müşteri Taksi kavga
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.