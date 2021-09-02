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Taksici ile tartışınca işler karıştı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)  |  02 Eylül 2021 Perşembe - 17:25 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 17:41

Bağcılar’da bir kişi tartıştığı taksi şoförünün arkasından caddenin ortasında ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı.
 
Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti. 
 
 
Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 
 
 
 
 

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