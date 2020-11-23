23 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 0.69 EURO 9,2420 2.22
USD 7,7770 2.07 ALTIN 465,960 1.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Taksici büyük şok yaşadı! Arka koltukta buldu, deste deste...

DHA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 13:44

İstanbul Havalimanı'nda taksi şoförü olarak çalışan Engin Olgaç (31), arabasında unutulan ve içinde 300 bin euro (Yaklaşık 2 milyon 800 bin lira) döviz olan çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini fark ettikten sonra paniğe kapılan yabancı uyruklu yolcu, parasına kavuştuktan sonra büyük sevinç yaşadı ve taksiciye teşekkür etti.


Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu bir turisti aracına aldı.
 
Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı.
 
Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi. 
 
SAHİBİNE TESLİM ETTİ
 
Bu sırada şüphe üzerine çantayı açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde euro buldu.  Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin euro olan çantayı sahibine teslim etti. Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye ingilizce 'teşekkür' etti. 
 

ETİKETLER

İstanbul Havalimanı taksi Engin Olgaç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.