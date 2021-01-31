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Taksici, berber, terzi, ayakkabıcı... Milyonları ilgilendiriyor, yarın başlıyor

AA |  31 Ocak 2021 Pazar - 13:43 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 14:07

Milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Yarın başlıyor. 1 Mart tarihine kadar devam edecek. Anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden yapılabilecek. Ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve esnaf-sanatkarlar gibi mükellefleri ilgilendiren gelir vergisi beyanname dönemi yarın başlayacak.


Milyonlarca esnaf ve sanatkarı ilgilendiriyor. Geliri sadece basit usulde  tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde  yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.
 
Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden  oluşturabilecek.
 
2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler  üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1  Şubat-1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise haziranda ödenmesi  gerekiyor.
 
Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden  ödenebilecek.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, basit usulde vergilendirilen  mükellef sayısı 808 bin 571 olarak belirlenirken, bu mükelleflerin 46 bin 560'ı  İstanbul'da yer alıyor. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs  işletmecisi gibi esnaf ve sanatkarlar, basit usulde vergilendiriliyor.
 
 Basit usulde vergilendirilen mükelleflere bazı avantaj ve kolaylıklar  da sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler defter tutmuyor, vergi  tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor. Bu  mükellefler, geçici vergi beyannamesi vermiyor ve geçici vergi ödemiyor. Teslim  ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan bu mükelleflerce, katma  değer vergisi beyannamesi de verilmiyor. Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13  bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de  faydalanabiliyor.
 
Hizmet erbabı için de beyanname dönemi
 
 
Öte yandan, diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021  yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri de 1 Şubat ile 1  Mart arasında yapılacak. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen  ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel  inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye  iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.
 
Motorlu taşıtlar vergisi için son gün
 
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme  kapsamında da son başvuru günü yarın dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin  peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi.
 
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için  tanınan süre de yarın sona erecek.
 
Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin geri  kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin de yarın gün sonuna  kadar yapılması gerekiyor.
 
  
 

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