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Taksi şoförleri sürücü adayına dehşeti yaşattı! Kadına hakaretler yağdırdı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:33 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 15:33

İstanbul Esenyurt'ta taksi sürücüsü, otomobili hareket ettiremeyen kadın sürücü adayına sözlü saldırıda bulundu. Kendisi ile tartışan direksiyon öğretmeninden hıncını alamayan şoför, meslektaşları ile beraber bu sefer eğitim aracının önünü kesti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın sürücü adayı, eğitim aldığı sırada rampada otomobilini kaldırmakta zorlandı. Kadını bekleyen taksi sürücüsü ise duruma sinirlenerek korna çalmaya başladı.
 
Sabredemeyen taksi şoförü, aracından inip kadın sürücünün yanına giderek hakaret etmeye başladı. Küfürlere dayanamayan direksiyon öğretmeni ise araçtan inip araya girdi. Taksici ile direksiyon öğretmeni arasında yaşanan tartışma vatandaşların araya girmesi ile son buldu. İlerleyen dakikalarda taksi şoförü, durumu meslektaşlarına haber verdi.
 
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Toplanan taksi şoförleri, eğitim aracını bulup, önünü kesti. Direksiyon öğretmeni öğrencisini korumak adına kapıları kilitleyip, araçtan indi. Taksi şoförü direksiyon öğretmenine hakaret edip, aracına kaput kısmına vururken, tartışma yine vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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