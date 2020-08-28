Takipçilerinin sorularını yanıtladı!

Hakkında merak edilen birçok soruya yanıt veren Eyüboğlu, fiziksel özellikleriyle ilgili soruyu da cevapladı. Güzel oyuncu, boyunun 1.68 metre ve kilosunun 53 olduğunu söyledi.

Bir hayranın ‘Hayatının bir yılı çıkartacak olsaydın hangi yıl olurdu?' sorusuna Eyüboğlu, “Güzel bir soru aslında. Domino taşı gibi aslında birini çıkartırsam diğerlerinin düzeni bozulacak. Bu yüzden hiçbirine dokunmazdım. Tecrübe diyelim” yanıtını verdi.

'EN BÜYÜK İYİ Kİ'M AİLEM'

İkizler burcu olduğunu belirten Ezgi Eyüboğlu, bu konuda küçük bir sitem etti. Oyuncu, “Bunu söyleyince hep kısa süreli bir sessizlik olur. Ne isterler bu İkizler burcundan gerçekten anlamıyorum. Belki bunu yakın çevremize sormak daha doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

Takipçilerinden gelen “En büyük ‘İyi ki’n nedir?” sorusuna Eyüboğlu, “Birçok iyikim var tabii ki. Ama en büyüğü: annem ve babam. Ailem…” yanıtını verdi.